أيهما أفضل.. التمارين في الهواء الطلق أم الأماكن المغلقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بريطانيون أن ممارسة الرياضة في المساحات الخضراء أو قرب المسطحات المائية، أكثر فائدة من الأماكن المغلقة، حيث يساعد ذلك على تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر والقلق وتقوية المناعة.

وأكدت الدراسة أن البقاء نشطا أمر ضروري للصحة، وقد يقلل التمرين المنتظم من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل: أمراض القلب، ويدعم الصحة العقلية، ويحسن الحالة المزاجية، ويقوي العظام والعضلات، وفقا لموقع "فري ويل هيلث".

وقال ستيوارت تشيرني رئيس قسم الطب الرياضي في ستوني بروك ميديسن إن مساحات التمرين الداخلية مثل صالات الألعاب الرياضية لها قيمة كبيرة، لأنها تعزز الشعور بالمجتمع، وغالباً ما تشمل وسائل الراحة مثل رعاية الأطفال للعائلات".

كما توفر هذه المساحات أيضا إمكانية الوصول إلى معدات قد لا تكون متاحة في الهواء الطلق، مثل رفع الأثقال وأجهزة التمرين الأخرى.

وركزت الدراسة على النشاط البدني في البيئات الطبيعية، ويشمل هذا التمارين والمشي في المتنزهات والمسارات والغابات، كما يتضمن "المساحات الزرقاء"، أو المناطق القريبة من المسطحات المائية مثل البحيرات أو الشواطئ أو المحيطات.

وأظهرت الدراسة أن ممارسة التمارين الرياضية في بيئات طبيعية تقدم بعض الفوائد المحددة التي لا توفرها الأماكن المغلقة.

ومن هذه الفوائد، أن الانخراط في أنشطة قصيرة المدى مثل المشي القصير أو ركوب الدراجة يمكن أن يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر والقلق، ويساعد في خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم.

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