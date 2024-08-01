5 أطعمة تحمي قلبك ودماغك من الجلطات.. احرص على تناولهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تعتبر الجلطات الدماغية من أخطر الأمراض التي تهدد حياة الإنسان، فهناك العديد من العادات الصحية التي يمكننا اتباعها للوقاية منها ومن أهمها النظام الغذائي المتوازن.

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول لمصراوي، أهم 5 أطعمة تساعد على تقليل خطر الإصابة بالجلطات.

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية في الدم، وتقليل خطر تكون الجلطات الدموية، وتحسين الدورة الدموية في الدماغ.

يمكن تناول الأسماك الدهنية مشوية أو مسلوقة، أو إضافتها إلى السلطات والسندويشات.

الخضروات الورقية الداكنة

تحتوي الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب واللفت على فيتامين K الذي يساعد على تحسين تجلط الدم، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى التي تحمي القلب والأوعية الدموية.

يمكن تناول الخضروات الورقية الداكنة نيئة في السلطات، أو مطهية بالبخار، أو إضافتها إلى العصائر.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على الدهون الصحية غير المشبعة، والألياف، وفيتامين E، والتي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار، وتحسين ضغط الدم، وتقليل الالتهابات.

كيف تتناولها؟ يمكن تناول المكسرات والبذور كوجبة خفيفة، أو إضافتها إلى العصائر والزبادي، أو رشها على السلطات.

الفواكه الحمضية

تحتوي الفواكه الحمضية على فيتامين C الذي يساعد على تقوية الأوعية الدموية، وحماية الخلايا من التلف، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الالتهابات.

كيف تتناولها؟ يمكن تناول الفواكه الحمضية طازجة، أو تحضير عصائر منها، أو إضافتها إلى السلطات.

الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول، وتحسين مستويات السكر في الدم، والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كيف تتناولها؟ يمكن استبدال الأرز الأبيض والدقيق الأبيض بالحبوب الكاملة في الوجبات.

نصائح طبية مهمة

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

الفحوصات الطبية الدورية

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