أعراض احذر من وجودها.. تعني إصابتك بزوائد القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

زوائد القولون هي كتلة صغيرة من الخلايا التي تتكوّن على بطانة القولون، وقد تتطور إلى أورام سرطانية مع مرور الوقت.

لكن، يمكن اكتشاف هذه الزوائد في مراحلها المبكرة إذا تم الانتباه إلى الأعراض التحذيرية التي نذكرها وفقا لموقع "mayoclinic".

أعراض زوائد القولون

الإمساك أو الإسهال لأكثر من أسبوع.

تغيرات في لون البراز.

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

التعب وضيق النفس.

ألم تقلصي في البطن.

نزيف المستقيم.

وجود دم في البراز.

كيف تتكون سلائل القولون؟

في الجسم السليم، تنمو الخلايا وتنقسم بطريقة منظمة ومتوازنة، حيث يتم إنتاج خلايا جديدة لاستبدال الخلايا التالفة أو المستهلكة، ولكن، عندما تحدث طفرات جينية في بعض الخلايا، فإنها تفقد قدرتها على التحكم في نموها وانقسامها، ما يؤدي إلى استمرار انقسامها بشكل غير طبيعي حتى عندما لا تكون هناك حاجة إلى خلايا جديدة.

عندما تحدث هذه الطفرات في خلايا القولون، فإنها تؤدي إلى تكوين نتوءات صغيرة تسمى "الزوائد"، التي تنمو في أي مكان على طول القولون، وتختلف في الحجم والشكل.

عوامل الخطر

العمر: يزداد خطر الإصابة مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الخمسين.

التاريخ العائلي: إذا كان لديك أقارب مصابون بالزوائد، فأنت أكثر عرضة للإصابة.

الأمراض الالتهابية: مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.

السمنة: الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك زوائد القولون.

التدخين: من العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض.

طرق الوقاية

الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

التقليل من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والمنتجات الألبان كاملة الدسم.

الإقلاع عن التدخين.

تجنب تناول الكحول والتدخين.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

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