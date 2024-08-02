تناول هذا المشروب يوميا يساعد على تطهير القولون- احرص عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعاني البعض منا مشكلات القولون، ونحتاج من حين لأخر تناول بعض المشروبات التي تساعد على تنظيف القولون من أي شوائب.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة إن هناك العديد من المشروبات التي تحفز القولون على العمل بشكل جيد.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن من ضمن هذه المشروبات عصير التفاح، حيث أنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وتساعد على تحسين حركة الأمعاء، كما أنه تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الأمعاء من التلف.

ونصحت بتناول كوب من عصير التفاح بشكل يومي، للحفاظ على القولون نظيف، أو عند الشعور بالازعاج.

وقدمت عدة نصائح لتطهير القولون تتمثل فيما يلي:

تناول كمية كبيرة من ماء الليمون.

- تناول مشروبات الأعشاب.

- تناول الورقيات الخضراء.

- تناول الأطعمة الخفيفة.

- الابتعاد عن الأطعمة الدسمة.

ممارسة الرياضة.

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