إذا شعرت بهذه الأعراض فأنت مصاب بـ إنتفاخ في القاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

انتفاخ القولون مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون، وتسبب انزعاجًا كبيرًا في الجسم، قد يكون تشخيص نفسك بانتفاخ القولون بناءً على الأعراض أمراً صعبًا، حيث تتشابه أعراضه مع العديد من الحالات الأخرى،

ووفقا لما ورد عبر موقع Mayo Clinic، إليك بعض الأعراض الشائعة التي قد تدل على وجود انتفاخ في القولون.

1- غالبًا ما يكون الألم خفيفًا إلى متوسط الشدة، وقد يكون مصحوبًا بتقلصات أو تشنجات.

2- الشعور بامتلاء في البطن وكأنها منتفخة.

3- زيادة في إنتاج الغازات وتكرر التجشؤ.

4- قد تشمل الإمساك أو الإسهال أو تناوب الاثنين.

5- حتى بعد تناول كميات قليلة من الطعام.

6- قد يصاحب الانتفاخ الشعور بالغثيان.

أسباب انتفاخ القولون

هي حالة مزمنة تؤثر على الأمعاء الغليظة وتسبب أعراضًا مثل الانتفاخ والغازات والألم.

قد يؤدي تناول بعض الأطعمة مثل الألبان والجلوتين والفواكه والخضروات الغنية بالألياف إلى زيادة الغازات والانتفاخ.

قد تسبب الالتهابات المعوية انتفاخ البطن.

مثل متلازمة القولون الالتهابية أو انسداد الأمعاء.

علاج انتفاخ القولون

يعتمد علاج انتفاخ القولون على السبب الكامن وراءه، وقد يشمل:

تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات والانتفاخ، وزيادة تناول الألياف القابلة للذوبان.

الأدوية التي تقلل من إنتاج الغازات.

مثل الزيوت العطرية والتدليك.

نصائح مهمة للوقاية من انتفاخ القولون

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

تجنب شرب المياه مع الأكل.

ممارسة الرياضة بانتظام.

إدارة التوتر.

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