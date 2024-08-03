4 أطعمة تسبب حصوات الكلي وتدمر الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

هل تعاني من آلام شديدة في الظهر أو الجانب؟ قد يكون هذا مؤشرًا على وجود حصوات في الكلى، فإن حصوات الكلى ليست مجرد مشكلة مؤلمة، بل يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة مثل تلف الكلى والكبد، حسبما ذكر سعيد شلبي استشاري الكبد والباطنة.

وأضاف لمصراوي، أن تأثير الأطعمة يختلف من شخص لآخر، وعوامل مثل الوزن، الحالة الصحية، والعادات الغذائية الأخرى تؤدي دورًا هامًا.

1- الأطعمة الغنية بالصوديوم

الصوديوم الزائد يحبس الماء في الجسم، مما يزيد من تركيز المعادن في البول ويشجع على تكوين الحصوات.

الأطعمة المصنعة، الوجبات السريعة، المخللات، والزيتون.

2- الأطعمة الغنية بالأكساليت

الأكساليت يتحد مع الكالسيوم لتشكل بلورات، وهي المكون الرئيسي لبعض أنواع حصوات الكلى.

السبانخ، الشوكولاتة، المكسرات، وبذور الشيا والكتان

3- الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني

عند هضم البروتين، ينتج حمض اليوريك الذي يساهم في تكوين بعض أنواع حصوات الكلى.

اللحوم الحمراء، البيض، ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

4- السكريات

السكر الزائد يزيد الضغط على الكلى ويؤدي إلى زيادة الوزن، وهو عامل خطر لتكوين الحصوات وأمراض الكبد.

المشروبات الغازية، العصائر المحلاة، والحلويات.

نصائح طبية مهمة للحفاظ على صحة الكلى والكبد

شرب الكثير من الماء يساعد على طرد السموم.

تناول الفواكه والخضروات غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على الحفاظ على وزن صحي.

الحد من الأطعمة المصنعة والملح.

حصوات الكلى

تتكون هذه الحصوات من بلورات تتجمع في الكلى ويمكن أن تسبب ألمًا شديدًا وصعوبة في التبول.

صحة الكبد

الكبد عضو حيوي يقوم بوظائف عديدة، بما في ذلك تصفية الدم وإنتاج البروتينات.

الأطعمة التي يجب الانتباه إليها:

الأطعمة الغنية بالصوديوم:

الأطعمة المصنعة:مثل اللحوم المصنعة، الأطعمة المجمدة، والوجبات السريعة.

الأطعمة المملحة: مثل المخللات، الزيتون، والرقائق.

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