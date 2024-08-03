أعراض تكشف ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الكوليسترول الضار هو نوع من الدهون التي تتراكم في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حسبما ذكر استشاري الباطنة سعيد شلبي .

وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، أسباب ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم.

النظام الغذائي

تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول، توجد في اللحوم الحمراء، منتجات الألبان كاملة الدسم، والزبدة.

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

العوامل الوراثية

بعض الأشخاص يولدون مع مستويات عالية من الكوليسترول بسبب عوامل وراثية.

نمط الحياة غير الصحي

قلة النشاط البدني.

التدخين.

الإجهاد المزمن.

السمنة وزيادة الوزن.

بعض الأدوية مثل بعض مدرات البول، وبعض أنواع حبوب منع الحمل.

بعض الحالات الطبية مثل مرض السكري، ومرض الكلى المزمن.

أعراض ارتفاع الكوليسترول الضار

الجانب السلبي

ارتفاع الكوليسترول الضار غالبًا ما يكون بلا أعراض في المراحل المبكرة، مما يجعله "قاتلاً صامتًا".

عندما يصل الأمر إلى مراحل متقدمة، قد تظهر بعض الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة

1- تصلب الشرايين

يؤدي تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين إلى تصلبها، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب والأعضاء الأخرى.

2- ألم في الصدر

يحدث هذا الألم عندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الأكسجين.

3- ضيق التنفس

قد يحدث ضيق في التنفس بسبب عدم كفاءة القلب في ضخ الدم.

4- الدوخة والإغماء

قد يحدثان بسبب انخفاض ضغط الدم الناتج عن انسداد الشرايين.

مضاعفات ارتفاع الكوليسترول الضار

أمراض القلب

مثل النوبة القلبية، وفشل القلب.

السكتة الدماغية

يحدث عندما يتم انسداد شريان في الدماغ أو تمزقه.

أمراض الشرايين المحيطية

وهي تضيق الشرايين في الأطراف، مما يؤدي إلى ألم وتقرحات.

نصائح طبية مهمة

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

السيطرة على ضغط الدم ومرض السكري

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