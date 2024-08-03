هذا ما يفعله الجبن القريش في عضلاتك وعظامك.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

رغم أن الجبن قد يكون لذيذًا، إلا أن العديد من الهيئات الصحية تنصح بتناوله باعتدال بسبب محتواه العالي من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية.

ومع ذلك، أوصى أحد الخبراء بتناول كمية أكبر من نوع معين من الجبن كوسيلة للمساعدة في إنقاص الوزن وممارسة التمارين الرياضية، بحسب صحيفة express.

وفقا لإدوارد ماثر، كبير خبراء التغذية في مؤسسة Fuel Hub ، فإن الجبن القريش له فوائد صحية وتغذوية متعددة.

ويقول: "إنه خيار مناسب وجاهز للأكل، مثالي لأنماط الحياة المزدحمة والوجبات السريعة، إن نكهة الجبن القريش الخفيفة وملمسه الكريمي يجعلانه مكونًا متعدد الاستخدامات يسهل إضافته كجزء من وجبة متوازنة أو كوجبة خفيفة أثناء التنقل".

وأضاف: "يحتوي الجبن القريش على نسبة عالية من البروتين، وسعرات حرارية منخفضة، وعناصر غذائية دقيقة أساسية، كما أنه خيار غني بالعناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة إنه يستحق كل هذا الاهتمام بالتأكيد."

تحتوي حصة 100 جرام من الجبن القريش قليل الدسم على 84 سعرة حرارية.

كما أن الجبن القريش غني بالبروتين، بمعدل 11 جرامًا لكل 100 جرام، بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم، وهي كلها عناصر يحتاجها الجسم.

شارك إدوارد بأربع طرق يمكن أن يساعد بها الجبن القريش في إنقاص الوزن والمساعدة في تحقيق أهداف اللياقة البدنية الأخرى.

إنه يدعم نمو العضلات الهزيلة ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن

وقال: "إن المحتوى العالي من البروتين في الجبن القريش إلى جانب السعرات الحرارية المنخفضة يساعد الرياضيين على الوصول إلى الحد الأمثل من تناول البروتين دون تجاوز الحد الأقصى للحفاظ على السعرات الحرارية، وهذا يدعم نمو العضلات الهزيلة ويساعد في إدارة الوزن".

يمكن أن يساعد عضلاتك على التعافي من التمرين

وأضاف أن "البروتين الموجود في الجبن القريش مفيد لنمو العضلات وإصلاحها والتعافي بشكل عام، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأداء الرياضي الأمثل".

يحسن وظيفة العضلات وصحة العظام

وقال إدوارد: "يساعد محتوى الكالسيوم الموجود في الجبن القريش الرياضيين على الحصول على عظام قوية ووظيفة عضلية فعالة، ما يعزز قدراتهم الرياضية".

يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة ثابتة

وأضاف: "نظرًا لكونه غنيًا بالبروتين، فإنه يبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول - وهذا يمكن أن يساعد الرياضيين على تجنب الإفراط في تناول الطعام والحفاظ على مستويات طاقة ثابتة طوال اليوم".

وتدعم نصيحته عيادة كليفلاند في الولايات المتحدة، والتي تقول: "هناك ثلاثة عوامل تجعل الجبن القريش خيارًا رائعًا إذا كنت تبحث عن فقدان الوزن أو الحفاظ على وزنك".

وتشمل هذه العوامل أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين، ومنخفضة الدهون، وتوفر الكالسيوم.

فوائد أخرى لـ الجبن القريش

مليء بالمغنيسيوم المفيد لصحة القلب والجهاز المناعي

خفض ضغط الدم لأنه قليل الدسم

يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم إذ يعمل على إبطاء إطلاق السكر في الدم ويمنع الارتفاع المفاجئ أو انخفاض مستويات السكر.

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