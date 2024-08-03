الامارات | مفاجأة الأحد قبل 24 ساعة من انطلاقها في دبي: فرصة الأسبوع الأخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 أغسطس 2024

تقدم مفاجآت صيف دبي للمتسوقين العديد من العروض الترويجية مع انطلاق الأسبوع الأخير من الصفقات اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى الغد، وتشمل مجموعة من العروض الحصرية محدودة المدة على تشكيلة من المنتجات.

وفيما تواصل مراكز ووجهات التسوق على مستوى المدينة تقديم العروض الترويجية والتخفيضات في إطار تنزيلات موسم الصيف التي تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، يعد هذا الأسبوع الأخير الذي يتيح للمتسوقين فرصة استكشاف الصفقات اليومية على علامة واحدة كل يوم.

ومن العروض الحصرية التي يتم الكشف عنها قبل 24 ساعة من انطلاقها عرض الغد (الأحد 4 أغسطس)، إذ تقدم «هومز آر أس» عرضاً مميزاً على مجموعتها الكاملة من الأثاث المنزلي والديكور والإكسسوارات.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90% داخل متجر «هومز آر أس» في ابن بطوطة مول.