الامارات | بلمسة سندريلا.. الصندل يتربع على عرش الأحذية النسائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل الصندل الشفاف متربعاً على عرش موضة الأحذية النسائية خلال هذا الصيف، ليمنح المرأة إطلالة سندريلا الساحرة.

وحسب مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال، يتزين الصندل بمظهر شفاف من خلال الاعتماد على خامة PVC الشفافة، مشيرة إلى أن هذا المظهر يتألق على الصنادل على اختلاف أشكالها بدءاً من المسطحة مروراً بذات الكعب العالي وصولاً إلى الصنادل ذات النعل «البلاتوه» الضخم.

وأضافت المجلة أن بعض الموديلات تتألق بألوان ناعمة مثل الوردي والبني الفاتح إلى جانب المظهر الشفاف. وتتناغم الصنادل الشفافة مع كل الإطلالات سواء الكاجوال أو الأنيقة.

فعلى سبيل المثال يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق صندل شفاف مع بنطال جينز، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق صندل شفاف مع فستان فخم أو طقم أنيق من البوكليه.

• يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بنطال جينز.