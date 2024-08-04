الامارات | أغذية تنعكس فوائدها على الصحة.. والجمال أيضاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد التغذية الصحية بمثابة سر جمال البشرة، إذ تعمل على إمداد البشرة بالعناصر المغذية التي تمنحها مظهراً نقياً ونضراً يشع شباباً وحيوية.

وأوردت مجلة Jolie المعنية بالموضة والجمال أن الأحماض الدهنية «أوميغا 3» تمتاز بتأثير مضاد للالتهابات، ما يساعد البشرة على التخلص من الشوائب، وتدعم حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، ما يمنح البشرة ملمساً ناعماً ويجعلها أكثر قدرة على التحمل والمقاومة.

وتتمثل المصادر الغذائية لـ«أوميغا 3» في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، بالإضافة إلى بعض المصادر النباتية مثل بذر الكتان والجوز.

وأضافت المجلة أن الفيتامينات تتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال البشرة، إذ يعمل فيتامين (A) على تعزيز تجدد الخلايا، وتتمثل مصادره الغذائية في البطاطا الحلوة والجزر، بينما يعمل فيتامين (C) على تعزيز إنتاج الكولاجين وحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وتتمثل مصادره الغذائية في الفلفل والتوت والفواكه الحمضية.

ويعمل فيتامين (E) على تعزيز صحة الجلد وحماية البشرة من الجذور الحرة Free Radicals، التي تعجل بشيخوخة البشرة، وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين (E) في المكسرات والبذور.

وينبغي شرب السوائل على نحو كافٍ من أجل ترطيب البشرة من الداخل، إذ تعمل السوائل على طرد السموم من الجسم وتمنح البشرة مظهراً نضراً ومشرقاً.

ويعد شاي الأعشاب والأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ من المصادر الجيدة لترطيب البشرة.

وإلى جانب التغذية الصحية ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة، إذ تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتدعم إمداد خلايا الجلد بالعناصر المغذية والأكسجين، ما يمنح البشرة مظهراً متوهجاً ومشدوداً ينطق بالشباب والحيوية.

ولتحقيق أفضل النتائج ينبغي الجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.

• «أوميغا 3» تمتاز بتأثير مضاد للالتهابات، ما يساعد البشرة على التخلص من الشوائب.