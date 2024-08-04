الامارات | بدائل الحليب النباتية.. خيار جيد بين يديك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين ويستفاليا في ألمانيا بأن البدائل النباتية تعد خياراً جيداً للأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه حليب الأبقار أو الذين يعانون عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب).

وأوضح أن حليب اللوز وحليب جوز الهند يمتازان بقلة السعرات الحرارية، إذ تراوح قيمة السعرات الحرارية بهما بين 13 و21 سعراً حرارياً لكل 100 ملليلتر، علماً بأن هذه القيم تسري على الأنواع غير المحلاة.

وأضاف المركز أن حليب الصويا يحتوي في المتوسط على 38 سعراً حرارياً لكل 100 ملليلتر، ويتميز حليب الصويا عن غيره من البدائل من حيث محتوى البروتين، إذ إنه يتمتع بنوعية بروتين عالية القيمة، بفضل ارتفاع نسبة الأحماض الأمينية الأساسية.

وللمقارنة يحتوي الحليب كامل الدسم على نحو 65 سعراً حرارياً لكل لكل 100 ملليلتر، بينما يحتوي الحليب قليل الدسم على نحو 45 سعراً حرارياً لكل لكل 100 ملليلتر.