الامارات | الأخضر يتألق في الأرجل خلال الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزهو الحذاء الرياضي باللون الأخضر في صيف 2024 ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

ويتألق الحذاء الرياضي هذا الموسم بطيف لوني واسع يمتد من الأخضر النعناعي ذي الطابع الرقيق إلى الأخضر الداكن ذي الطابع القوي.

وفي ما يتعلق بإمكانات التنسيق، يتناغم الحذاء الرياضي ذو اللون الأخضر مع العديد من الألوان، إذ يمكن تسليط الضوء عليه من خلال تنسيقه مع ملابس تكتسي ألواناً محايدة مثل الأسود والأبيض والبيج.

كما يخلق اللون الأخضر ثنائياً رائعاً مع الأصفر الباستيلي والوردي والأزرق الداكن والأزرق السماوي.

وبالإضافة إلى ذلك يبدو الأخضر رائعاً عند تنسيق درجاته اللونية المختلفة مع بعضها بعضاً.

• اللون الأخضر يوفر ثنائياً مميزاً مع الأصفر الباستيلي والوردي والأزرق الداكن والأزرق السماوي.