الامارات | الأحمر القاني يزين البلوزات والفساتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسيطر الأحمر الداكن على الموضة النسائية في صيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالفخامة.

ويمتاز الأحمر القاني بطابع كلاسيكي أنيق، ويزين هذا الموسم البلوزات والتنانير والفساتين والسراويل، بالإضافة إلى الحقائب والأحذية.

ويتناغم الأحمر الداكن مع باقة من الألوان على رأسها الأسود والأبيض والرمادي، ويخلق ثنائياً مميزاً مع البيج والكريمي والأزرق البحري.

ولإضفاء لمسة مشرقة على المظهر، يمكن تنسيق الأحمر البورجوندي مع الألوان الزاهية مثل الوردي والبرتقالي.

ويبدو الأحمر الداكن في قمة الأناقة والفخامة في إطار الإطلالة الكاملة.