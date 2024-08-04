الامارات | «توأم الأرض الشرير» يشترك مع كوكبنا في «تاريخ مذهل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة جديدة أن كوكب الزهرة الذي يُعرف بشكل واسع بأنه «توأم الأرض الشرير»، قد يشترك في تاريخ جيولوجي مدهش مع كوكب الأرض.

واكتشف العلماء أن هضاب كوكب الزهرة الشاسعة المعروفة باسم الفسيفساء، ربما تكون قد تشكلت من خلال عمليات مماثلة لتلك التي خلقت أقدم قارات الأرض منذ مليارات السنين.

وأشار موقع «روسيا اليوم» إلى أن الدراسة الدولية التي قادها الأستاذ المساعد فابيو كابيتانيو من كلية الأرض والغلاف الجوي والبيئة في جامعة موناش، بالتعاون مع وكالة «ناسا»، والمنشورة في مجلة Nature Geoscience تتحدى فهمهم لكيفية تطور الكواكب، إذ لم يتوقعوا أن يمتلك كوكب الزهرة، مع درجة حرارة سطحه الحارقة البالغة 460 درجة مئوية وافتقاره إلى الصفائح التكتونية، مثل هذه السمات الجيولوجية المعقدة.

واعتبرت الدراسة أن هذا الاكتشاف يوفر منظوراً جديداً رائعاً لكوكب الزهرة وارتباطاته المحتملة والمبكرة بالأرض، فالسمات التي وجدت على كوكب الزهرة تشبه بشكل لافت قارات الأرض المبكرة، ما يشير إلى أن ديناميكيات ماضي الزهرة ربما كانت أكثر تشابهاً مع الأرض مما كان يُعتقد سابقاً.