رزق أم حسد وصعوبات.. ما تفسير حلم النمل في المنام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت مفسرة الأحلام صوفيا زادة تفسير حلم النمل الكثير في المنام.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم".

وأضافت صوفيا أن هناك 4 تفسيرات مختلفة لـ رؤية النمل في المنام:

-دخول النمل من البيت يدل على قدوم رزق كثير لا حصر له.

-خروج النمل من المنزل يشير إلى فقدان أحد الأشخاص والصعوبات.

-رؤية النمل على السرير يدل على إصابة الزوجين بالحسد.

-إذا رأى الشخص في المنام أن النمل يسير على جسده خاصة منطقة الصدر، فهذا يدل على وفاة الحالم.

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