ملايين تبخرت في الهواء.. حريق هائل يلتهم يختين فاخرين وقاربا سياحيا "فيديو وصور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

كشفت لقطات صادمة مشاهد للدخان والنيران التي اشتعلت ليلا في يختين فاخرين ومركب سياحي، إثر حريق اندلع في ميناء يوناني.

وبحسب dailymail، أظهرت لقطات صادمة تصاعد دخان في السماء، حيث التهمت النيران السفن في مارينا زيا في بيرايوس.

النيران التهمت يختين فاخرين، وقاربا سياحيا، إذ كان الأول يختا عملاقا بطول 139 قدما، وتكلفة إيجاره الأسبوعية، نحو 70 ألف جنيه إسترليني، ويخت آخر بطول 108 أقدام، بتكلفة تزيد عن 6.5 مليون جنيه إسترليني.

والقوارب التي اشتعلت فيها النيران هي اليخوت البخارية "O'Riana"، و"Libra Y"، وكلاهما غرق الآن.

وتم استدعاء 10 مراكب على متنها 26 رجل إطفاء للتعامل مع النيران، وعملوا بشكل متواصل طوال الليل ليتمكنوا من السيطرة على النيران بحلول الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

وشوهدت فرق الإطفاء وهي ترش المياه على حطام إحدى السفن، في حين تمكن خفر السواحل من انتشال عشرة أشخاص محاصرين وسط الدخان الكثيف من الرصيف القريب ونقلهم إلى مكان آمن.

الحريق الذي اندلع في مارينا زيا في بيريوس، بدأ في السفينة السياحية قبل أن ينتقل إلى اليختين، ولم يتضح بعد سبب اشتعال النيران، ونُقل أحد رجال الإطفاء إلى المستشفى بعد مشكلات في التنفس أثناء إطفاء الحريق، ولم يتم تسجيل إصابات آخرى.

وقال متحدث باسم خفر السواحل اليوناني، إن الميناء أغلق بحاجز عائم لمنع التلوث البحري من الوقود والحطام الذي لا يزال في الماء.

وكان اليخت الفاخر O'Riana، الذي تم بناؤه بواسطة Golden Yachts في عام 2024، متميزا بتصميم داخلي وخارجي فني جديد تماما، ويمتد على 3 طوابق ويمكنه استضافة 10 ضيوف في 5 حجرات، وتم بناء اليخت الإيطالي Libra Y بواسطة Picchiotti في عام 1977، ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 10 ضيوف ويتميز بإقامة لثمانية أفراد من الطاقم.

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