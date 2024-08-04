13 مليار دولار تبخرت.. اختفاء ثروة وريث عائلة دار أزياء عالمية - ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في قصة غامضة تشبه سيناريوهات الأفلام، اختفت ثروة تقدر بمليارات الدولارات كانت تخص وريث دار الأزياء الفاخرة "هيرميس" نيكولا بوش، أكبر مساهم في هذه العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة.

كان قد أثار ضجة كبيرة بإعلانه عن نيته التبرع بجزء كبير من ثروته الضخمة لـ "الجانيني" الخاص به، إلا أن الأحداث التي تلت ذلك الإعلان قلبت كل التوقعات رأسا على عقب، وفقا لموقعي "nypost"، و"hindustantimes".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن محكمة سويسرية أبلغت نيكولاس بوتش البالغ من العمر81 عاما، بأن مدير ثروته، إريك فريموند، لا يمكن تحميله مسؤولية الثروة المفقودة البالغة 13 مليار دولار، بعد أن كُلف بتتبع ثرواته.

لم يتمكن محامو بوش من تقديم أدلة كافية تثبت أن مدير ثروته قد ارتكب أي مخالفات مالية.

وأشارت المحكمة إلى أن بوش، المعروف بكونه شخصية منعزلة وبعيدة عن شؤون العائلة، لم يكن ضحية أي عملية احتيال، وما زال التحقيق جار.

ويُذكر أن "نيكولا" رجل أعزب يعيش في سويسرا وليس لديه أطفال.

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