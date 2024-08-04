توقعات صادمة من خبيرة أبراج.. لن تتوقع ماذا ينتظر العالم في أغسطس وسبتمبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

حذرت خبيرة الأبراج هالة حافظ من حدوث أحداث خطيرة ومؤثرة على حياتنا خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وخلال استضافتها في برنامج "الستات" المذاع على قناة "النهار"، أوضحت "هالة" أن الفترة المقبلة تشهد تحولات كبيرة نتيجة عوامل فلكية متعددة، أبرزها:

تراجع معظم الكواكب

أشارت الخبيرة إلى أن تراجع معظم الكواكب في هذه الفترة، يؤدي إلى حدوث تغيرات كبيرة ومفاجئة.

تربيع المريخ مع كواكب أخرى

نظرا لارتباط كوكب المريخ بالحرب والنار، فإن وضعه في حالة تربيع مع كواكب أخرى يزيد من احتمالية حدوث اضطرابات، ثورات، انقلابات، أو حتى حوادث كبيرة.

أحداث كبيرة

لفتت "هالة" إلى أن وضع كوكبي المريخ وزحل في برج الجوزاء يشير إلى احتمال حدوث أحداث خطيرة خلال الشهرين المقبلين، على شكل ثورة، فيضان، زلزال، أو حرب.

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