50 صورة من أغلى 5 أماكن للإقامة في الجونة.. الليلة تخطت الـ67 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أفضل أماكن الإقامة في الجونة، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

"الخليج 365" يقدم أغلى 5 أماكن للإقامة في الجونة، وفقا لموقع "بوكينج".

فندق La Maison Bleue El Gouna

تشمل المرافق مسبحا خارجيا وبحيرة شاطئية منعزلة للسباحة وحمّاماً تقليدياً ومنطقة سبا رطبة، كما يحتوي كل جناح في مكان الإقامة على حمّام واسع من الرخام الإيطالي وغرف لارتداء الملابس وميني بار مجهز بشكل سخي وحصائر لرياضة اليوجا ومكبرات صوت بلوتوث وأجهزة تلفزيون يو أتش دي (عند الطلب) ومكيّف هواء، وتتوفر مواقف للسيارات مجاناً وخدمة الواي فاي.

يتمتع La Maison Bleue بموقع رائع على شواطئ البحر الأحمر، وتم تصميمه من قِبَل مصمم الديكورات الداخلية وجامع التحف عمرو خليل، كما يضم La Maison Bleue مكان إقامة هادئ وأنيق ويتميز بتأثيرات معمارية مستوحاة من إيطاليا وتركيا وسوريا وشمال إفريقيا وأثاث وزخارف أوروبية تعود للقرون الثلاثة الماضية، فيما توفر الأجنحة إطلالة على البحر الأحمر أو سلسلة جبال الصحراء الغربية.

يقع الفندق على بعد 27.8 كم من نيو مارينا و30.1 كم من جزيرة الجفتون، كما يبعد مكان الإقامة مسافة 30 كم من مطار الغردقة الدولي.

سعر الليلة 13244 + 3811 ضرائب ورسوم بإجمالي 17055 جنيها

فندق Tawila Villa T1-15

تقع Tawila Villa T1-15 في الغردقة، وتضم أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص، يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات وخدمة الواي فاي المجانية، كما توفر الفيلا مسبح داخلي وحديقة لاسترخاء الضيوف.

تحتوي الفيلا على تراس وإطلالات على البحيرة، وتحتوي على 4 غرف نوم وغرفة معيشة وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بفرن وميكروويف و3 حمامات مع بيديت. ويوفر مكان الإقامة إطلالات على المسبح.

يقع شاطئ مارينا على بعد 2.4 كم من الفيلا، في حين يقع شاطئ الزيتونة على بعد 2.5 كم من مكان الإقامة. ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لـTawila Villa T1-15 حيث يقع على بعد 36 كم منها.

سعر الليلة 10250 + 1537 ضرائب ورسوم بإجمالي 11787 جنيها

فندق Mangroovy EL Gouna A F

يقع Mangroovy EL Gouna A F في الغردقة، ويوفر أماكن إقامة مكيفة مع مسبح على السطح وإطلالة على البحر وفناء. يوفر مكان الإقامة هذا الواقع على شاطئ البحر إمكانية الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات وخدمة الواي فاي المجانية. تتوفر منطقة شاطئ خاص ومرافق الاجتماعات والحفلات وإمكانية التزلج حتى الباب وتراس شمسي وحوض استحمام بالمياه الحارة وحوض استحمام ساخن وحديقة مائية تحت تصرف ضيوفنا.

تحتوي الشقة الفسيحة على نينتندو وي ومطبخ مجهز بالكامل مع غسالة صحون وفرن وميكروويف وغرفة معيشة مع منطقة جلوس ومنطقة لتناول الطعام وغرفتي نوم و3 حمامات مع مقصورة دش ومياه ساخنة. حوض. يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة مع خدمات البث، وأجهزة PS3 وWii U، فضلاً عن جهاز iPad وقاعدة للآيبود. توفر الشقة بياضات الأسرّة والمناشف وخدمة غسيل الملابس.

يمكن للضيوف تناول العشاء في المطعم الموجود في الموقع، والذي يتخصص في المأكولات الأمريكية ويقدم أيضًا خيارات نباتية وخالية من الألبان.

دروس اليوحا ودروس اللياقة البدنية موفرة في غرفة اللياقة البدنية في المنزل. للضيوف الذين لديهم أطفال، توفر الشقة مسبح للأطفال ومنطقة لعب داخلية ومعدات لعب في الهواء الطلق. يمكن الاستمتاع بالتزلج والغطس في مكان قريب، في حين تتوفر أيضًا خدمة تأجير معدات التزلج ومرافق الرياضات المائية ومدرسة لتعليم التزلج في الموقع.

تشمل نقاط الجذب الشهيرة القريبة من Mangroovy EL Gouna A F شاطئ Smokery وشاطئ Mangroovy وشاطئ Marina. ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 38 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

سعر الليلة 9734 + 2385 ضرائب ورسوم بإجمالي 12119 جنيها

شاليه Chalet of stella Di mere makadi

يتميز Chalet of stella Di mere makadi بإطلالات على الحديقة، ويوفر أماكن إقامة مع حديقة وشرفة، على بعد حوالي 34 كم من نيو مارينا. وتقع الشقق الفندقية ذات الـ 5 نجوم على بعد 44 كم من متحف الأحياء المائية بالغردقة. يقع حرم جامعة تي يو برلين الجونة على بعد 2.4 كم من الشقق الفندقية بالخدمة الذاتية، وتقع محكمة الغردقة الجزئية على بعد 30 كم.

توفر الشقق الفندقية المكيفة إمكانية الوصول المباشر إلى التراس، وتتكون من مطبخ مجهز بالكامل وتلفزيون بشاشة مسطحة.

تقع محطة حافلات الجونة على بعد 33 كم من الشقق الفندقية بالخدمة الذاتية، في حين يقع وسط مدينة الغردقة - ميدان صقالة على بعد 33 كم من مكان الإقامة. ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لشاليه ستيلا دي مير مكادي حيث يقع على بعد 38 كم منها.

سعر الليلة 58248 + 9345 ضرائب ورسوم بإجمالي 67593 جنيها

SeaView Penthouse with Roof in Marina El Gouna Egypt (Center)

يقع Seaview Penthouse with Roof in Marina El Gouna Egypt (Center) في الغردقة، ويضم أماكن إقامة مكيفة مع شرفة. ويوفر مكان الإقامة هذا الواقع على شاطئ البحر إمكانية الوصول إلى تراس وخدمة الواي فاي المجانية. يقع نيو مارينا على بعد 34 كم ويقع متحف الأحياء المائية بالغردقة على بعد 44 كم من بيت العطلات.

يحتوي بيت العطلات الفسيح على 3 غرف نوم وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بالكامل يوفر للضيوف غسالة صحون وفرن وغسالة ملابس وميكروويف وثلاجة. وتتوفر المناشف وبياضات الأسرّة في بيت العطلات. ولمزيد من الخصوصية، يتميز مكان الإقامة بمدخل خاص، ويتوفر بار في الموقع.

تشمل نقاط الجذب الشهيرة القريبة من بيت العطلات شاطئ مارينا وشاطئ Mangroovy وشاطئ Smokery. ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لـSeaview Penthouse with Roof in Marina El Gouna Egypt (Center) حيث يقع على بعد 38 كم منها.

سعر الليلة 20441 + 3066 ضرائب ورسوم بإجمالي 23507 جنيها.

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