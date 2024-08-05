5 أطعمة صحية خادعة تحتوي على نسبة عالية من السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك العديد من الأطعمة قد يبدو أنها صحية ومغذية، ولكنها في الحقيقة قد تحتوي على نسبة عالية من السكر، بحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.

العصائر المعبأة:

مزج الفواكه والخضروات مع مكونات مثل الحليب أو الزبادي قد لا يجعل كل العصائر صحية، خاصة عندما يتم إنتاجها تجاريا.

والعصائر التي تباع في المتاجر يتم تحليتها بمكونات مثل عصير الفاكهة المركز أو شراب السكر، لإطالة مدة صلاحيتها وتحسين نكهتها، ولكن ذلك يؤدي أيضا إلى زيادة محتواها من السكر بشكل كبير.

الحساء المعلب:

قد تحتوي الخضراوات الموجودة في الحساء على سكريات طبيعية، ولكن يلجأ المصنعين إلى إضافة السكروز، والدكستروز، والشعير، والمالتوز وشراب الذرة عالي الفركتوز لإطالة مدة الصلاحية، ولكن هذه المواد تميل إلى التحلل إلى سكريات عند تناولها.

الفواكه المجففة:

الفواكه المجففة بديلا رائعا للفواكه الطازجة، حيث تتمتع بفترة صلاحية أطول ولكنها تحتوي على نسبة عالية من السكر.

الزبادي قليل الدسم:

الزبادي وجبة خفيفة مغذية ولذيذة ومفيدة للغاية للعظام والجهاز الهضمي والمناعي، بالإضافة إلى احتوائه على البروتين والكالسيوم، ولكن ليست كل أنواع الزبادي متساوية، حيث يتم إضافة السكر إلى الزبادي قليل الدسم المنكه لتحسين المذاق.

حبوب الإفطار:

بالرغم من أن حبوب الإفطار تساعد على إمداد الجسم بالطاقة، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر.

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