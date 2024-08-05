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الامارات | فوائد الفستق الصحية: يحتوي على فيتامينات مهمة للأعصاب وجهاز المناعة والقلب

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمتع الفستق بفوائد كثيرة للصحة؛ ويعد كنزاً من المعادن والفيتامينات، وفق المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا الذي أوضح أن الفستق غني بالبوتاسيوم المهم لصحة العضلات والقلب والأوعية الدموية والمغنيسيوم المهم لصحة العظام والقلب.

كما يحتوي على فيتامين E المهم لجهاز المناعة وصحة القلب والأوعية الدموية، ومجموعة فيتامينات B المهمة لصحة الدم وجهاز المناعة والأعصاب وجمال البشرة والشعر.

وبالإضافة إلى ذلك، يزخر الفستق بالأحماض الدهنية غير المشبعة مثل أوميجا 3 وأوميجا 6 المهمة لجهاز المناعة وصحة القلب.

ومن ناحية أخرى، شدد المركز الألماني على ضرورة التخزين السليم للفستق؛ إذ ينبغي حفظه في مكان بارد وجاف، للحيلولة دون تكوّن العفن أو أن يصير الفستق زنخاً. ش

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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