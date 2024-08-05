"بتحارب الكوليسترول".. قائمة أطعمة تحميك من النوبات القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة "الخارقة" متعددة الفوائد أن تحميك من خطر الإصابة بمشكلة صحية خطيرة، وهي النوبات القلبية، لذا فمن المهم التعرف عليها.

وبحسب timesofindia، فإن قائمة الأطعمة التي تحميك من النوبات القلبية تتمثل في:

الأفوكادو

تناول الأفوكادو كل يوم وسيلة رائعة للحفاظ على صحة قلبك، فالفاكهة مليئة بالدهون الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة التي يمكنها إزالة الكوليسترول السيئ من الجسم، وبالتالي تقليل فرص تراكم اللويحات وارتفاع ضغط الدم.

ويمكن للمرء أن يتناول ثلث حبة أفوكادو متوسطة الحجم كل يوم من أجل صحة قلبه.

وبصرف النظر عن صحة القلب، يمكن أن يساعد الأفوكادو أيضًا في الوقاية من السرطان والتهاب المفاصل والاكتئاب والالتهابات.

بذور الشيا

بذور الشيا هي غذاء خارق آخر يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة قلبك، فهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وكلها عناصر غذائية مفيدة لقلبك.

انقعها أو حمصها أو استخدمها في وصفاتك كما هي، فهناك الكثير من الطرق للاستمتاع بهذه البذور.

بذور الشيا غنية بالألياف وهي مفيدة لقلبك لأنها يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول وتعزيز صحة الأمعاء.

يعتبر تناول حوالي خمس ملاعق كبيرة أو 50 جرامًا من بذور الشيا صحيًا، يمكنك خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية لديك باستخدام بذور الشيا.

القرفة

يمكن أن يساعد استخدام القرفة كتوابل في تحسين جميع المؤشرات المهمة لصحتنا، سواء كانت مستويات الكوليسترول الكلي أو مستويات الجلوكوز في الدم.

يمكن أن تساعد القرفة في الحفاظ على ضغط الدم وكذلك الكوليسترول الضار.

يمكن أن تساعد خصائص القرفة المضادة للأكسدة والالتهابات في تقليل انسداد الشرايين، وفقًا للدراسات.

بصرف النظر عن فوائدها لصحة القلب، فإن استهلاك القرفة مفيد أيضًا في إدارة مستويات السكر المرتفعة في الدم.

العنب

من الفواكه الأخرى التي يمكن أن تعمل العجائب لصحة قلبك العنب، فهو مخزن للبوتاسيوم المرتبط بخفض ضغط الدم.

كما يحتوي على مضادات الأكسدة الرائعة بما في ذلك البوليفينول مثل الكيرسيتين والريسفيراترو،. يمكن أن يكون لهذا تأثير وقائي للقلب ويقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

استهلاك عصير العنب يوفر فوائد للقلب والأوعية الدموية ليس فقط للأشخاص الأصحاء، ولكن أيضًا لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

عين الجمل

تناول 30 جرامًا من عين الجمل يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، نظرًا لغنى الجوز بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك، يمكن أن يكون لاستهلاكه تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية.

الجوز المقرمش ليس وجبة خفيفة رائعة عند الجوع فحسب، بل إنه يقلل أيضًا من الالتهابات ويحسن توازن الكوليسترول ويخفض ضغط الدم.

إن تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يعزز الجوز مستويات الكوليسترول الصحية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات في القلب.

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