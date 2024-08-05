مشروب أسود شهير يقلل نسبة السكر في الدم فور تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات أن تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، لكن هناك مشروب أسود شهير قد يقلل السكر في الدم.

وبحسب موقع تايمز ناو، فإن مشروب القهوة السوداء الذي يتناوله كثيرون قد يفعل العجب بجسمك، ومن أبرز فوائده إنقاص الوزن وحرق الدهون وتقليل نسبة السكر في الدم، ولكن حال تناوله باعتدال.

القهوة السوداء وإنقاص الوزن

لاحتواءها على الكافيين فإنها تزيد معدل الأيض الذي عندما يكون عالي فيحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية ما يساعدك على إنقاص الوزن.

القهوة السوداء والسكر في الدم

تناول القهوة السوداء يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين ويقلل مستويات السكر في الدم ما يمنع الرغبة الشديدة ويقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

القهوة السوداء ومضادات الأكسدة

هذه القهوة غنية بمضادات الأكسدة وتكافح الالتهابات وتساعد في عملية التمثيل الغذائي الصحي.

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