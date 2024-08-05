5 مشروبات تنظف الكلي والكبد وتزيل السموم من الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الكلى والكبد هما من أهم أعضاء الجسم، ومسؤولان عن تنقية الدم وطرد السموم لتعزيز وظائفهما، يمكن الاستعانة ببعض المشروبات الطبيعية التي تساهم في عملية التنقية بشكل فعال.

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول لمصراوي، إليك 5 مشروبات طبيعية يمكنها أن تساعدك على ذلك

ماء الليمون الدافئ

الليمون غني بفيتامين C الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة، كما أنه مدر للبول ويساعد على طرد السموم من الجسم.

اضف شريحة من الليمون إلى كوب من الماء الدافئ واشربه صباحاً على الريق.

شاي الأعشاب

إن العديد من الأعشاب مثل النعناع والبابونج والزنجبيل تمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يساعد على تنظيف الكبد وتحسين الهضم.

قم بغلي الأعشاب في الماء واتركها لتبرد قليلاً قبل شربها.

عصير الجزر

الجزر غني بفيتامين أ الذي يساعد على تحسين صحة العينين والكبد، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

قم بعصر الجزر الطازج وشربه يومياً.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على ترطيب الجسم وتنظيف الكلى.

اشرب كوبًا من ماء جوز الهند البارد يومياً.

عصير الخضروات

الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تنظيف الجهاز الهضمي وتحسين وظائف الكبد.

قم بعصر مجموعة متنوعة من الخضروات واخلطها مع بعضها للحصول على عصير لذيذ وغني بالعناصر الغذائية.

فوائد شرب هذه المشروبات

تساعد على طرد السموم من الجسم وتحسين وظائف الكبد والكلى.

غنية بمضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة.

تساعد على تنظيم الهضم وتخفيف أعراض عسر الهضم.

تساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل.

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