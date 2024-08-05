الامارات | سيارة بـ15 مليون درهم.. أيقونة فارهة يقتصر إنتاجها على 130 نسخة فقط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة باجاني موديل رودستر من أيقونتها Utopia الفارهة نظير سعر يبلغ 3.7 ملايين يورو (نحو 14.87 مليون درهم)، علماً بأن إنتاج السيارة يقتصر على 130 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الموديل الرودستر الجديد يأتي أيضاً – شأنه في ذلك شأن الموديل الكوبيه - بجسم مصنوع من الكربون، ويشتمل على سقف صلب قابل للخلع بالإضافة إلى سقف قماشي للطوارئ.

وعلى صعيد الدفع، يعتمد الموديل المكشوف على سواعد محرك V12 بقوة 864 حصاناً، مع عزم دوران أقصى يبلغ 1100 نيوتن متر. وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات أو ناقل حركة يدوي من سبع سرعات أيضاً.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق الرودستر السوبر رياضية، التي يبلغ وزنها 1280 كغم، من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون نحو ثلاث ثوان، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 350 كلم/س.

وتتألق المقصورة الداخلية للسيارة الرودستر الفارهة بخامات فاخرة تمزج بين الجلد والمعدن، مع قمرة قيادة ذات شاشة كبيرة وعدادات مستديرة ذات طابع كلاسيكي.