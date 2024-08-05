هذا ما يحدث لقلبك عند حدوث مشكلة في الكلى.. مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يجهل الكثير من الأشخاص وجود علاقة قوية بين المشكلات التي تصيب الكلى، والمخاطر الصحية التي قد تنعكس على القلب وتؤدي إلى اضطراب بعض وظائفه.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية تأثير أمراض الكلى على اختلال وظائف القلب، وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية "kidney".

تعمل الكلى السليمة على التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، بالإضافة إلى موازنة الأملاح والمعادن في الدم، كما تساهم في التحكم بمستويات ضغط الدم، وتكوين خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على قوة العظام.

يضخ القلب الدم الغني بالأكسجين والمواد المغذية إلى جميع أجزاء الجسم، ليعمل بشكل صحيح ويبقى على قيد الحياة، كما يلتقط الدم الذي يضخه القلب ثاني أكسيد الكربون والفضلات حتى يتمكن جسمك من التخلص منها، ويعتمد القلب عادة على الأوعية الدموية لنقل الدم إلى كل جزء من الجسم، ويشكل القلب والدم والأوعية الدموية معًا نظامًا يسمى "الجهاز القلبي الوعائي".

كيف تعمل الكلى والقلب معًا؟

تقوم الكلى بتنظيف الدم، وإزالة الفضلات والماء الزائد، وبدون الكلى، سيكون الدم ملوث بـالفضلات والماء الزائد، مما يجعل القلب يبذل مجهودًا أكبر من اللازم وبالتالي قد يصيبه بمشكلة صحية، مع العلم أن القلب قد لا يعمل على الإطلاق بدون مساعدة الكلى.

كما يضخ القلب الدم المحمل بالأكسجين عبر جميع أجزاء الجسم، بما في ذلك الكلى، وبدون القلب، لن تحصل الكلى على التغذية اللازمة اللازم للقيام بالعديد من وظائفها الهامة.

العلاقة بين أمراض الكلى وأمراض القلب

عمل الباحثون على فهم العلاقة الواضحة بين أمراض الكلى وأمراض القلب، وتبين أن الإصابة بأمراض الكلى يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على فرص إصابتك بأمراض القلب.

المضاعفات

الإصابة بمشكلة صحية في الكلى وإهمالها قد ينتج عنها مضاعفات، وغالبًا ما ترتبط بالقلب، وتشمل:

1- ارتفاع ضغط الدم: حيث يتسبب في الضغط على القلب والأوعية الدموية.

2- فقر الدم (انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء): يقلل من الأكسجين الواصل إلى أعضاء الجسم.

3- اضطراب المعادن والعظام: عندما تكون مستويات الكالسيوم والفوسفور في الدم غير متوازنة مما يؤدي إلى أمراض العظام أو القلب.

4- فرط بوتاسيوم الدم: ينتج عنها خلل في ضربات القلب.

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