هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء أثناء الأكل.. لن تصدق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تنتشر العديد من الآراء حول عادة شرب الماء في أثناء تناول الطعام، بعضها قد يكون خاطئًا والبعض الآخر يحتوي على جزء من الحقيقة، حسبما ذكر أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"الخليج 365" الحقائق العلمية حول ما يحدث لجسمك عند شرب الماء أثناء الأكل، فضلًا عن الجوانب الصحيحة والخاطئة لهذه العادة، والتي جاءت كالآتي:

الجوانب الصحية لشرب الماء مع الأكل

الماء يمكن أن يخفف من تركيز الإنزيمات الهاضمة في المعدة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ عملية الهضم قليلًا.

الشعور بالشبع أسرع

شرب الماء قبل أو في أثناء الوجبة، يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع، مما قد يساعد في التحكم في الوزن.

تقليل الحموضة

الماء يمكن أن يساعد في تخفيف الحموضة وحرقة المعدة.

تحسين الهضم

شرب الماء بكميات كافية يساعد على الحفاظ على الجهاز الهضمي رطبًا، ويسهل حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي.

الأضرار المحتملة لشرب الماء مع الأكل

شرب كميات كبيرة من الماء أثناء الوجبة يمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات.

تخفيف طعم الطعام

الماء يمكن أن يخفف من نكهة الطعام، مما قد يؤدي إلى تناول كميات أكبر للحصول على نفس مستوى الاستمتاع.

نصائح طبية عند تناول الماء أثناء الأكل

شرب كوب من الماء قبل الوجبة، يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع وتناول كمية أقل من الطعام.

شرب الماء بين الوجبات

حافظ على رطوبة جسمك بشرب الماء بانتظام بين الوجبات.

تجنب الشرب بكثرة أثناء الوجبة

لا تشرب كميات كبيرة من الماء أثناء الوجبة لتجنب تخفيف الإنزيمات الهاضمة.

شرب الماء أثناء الأكل ليس ضارًا، ولكن يجب تناوله بكميات معتدلة.

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