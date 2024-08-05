عروس تذاكر دروسها في الكوشة ليلة زفافها.. ما القصة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: آلاء نبيل

في واقعة غريبة من نوعها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعروس عراقية في فستانها الأبيض، وهي تراجع دروسها خلال ليلة زفافها.

ظهر في مقطع الفيديو، الذي نشرته مجلة "الريماس" العراقية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، العروس جالسة بجانب العريس على في "الكوشة"، وهي تذاكر دروسها في يوم زفافها.

وبينما كان الضيوف يستمتعون بالحفل ويرقصون، كانت العروس تركز على دراستها بجانب زوجها الذي كان يراقبها ويضحك.

علق العديد من الأشخاص على مقطع الفيديو، إذ جاء في التعليقات: "ترغب في أن تصير ترند"،" إذا كانت الدراسة مهمة ليش ما أجلت الدراسة"، " ضيعت دراستها وأهم ليله بعمرها في الحالتين خسرانة".

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