30 صورة من شاطئ المكفوفين بالإسكندرية.. معلومات لا تعرفها عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمكفوفين على أحد الشواطئ في الإسكندرية، وهم يلمسون البحر.

تُظهر الصور الأشخاص المكفوفين وهم يعبرون عن سعادتهم وفرحتهم بلحظة لمس البحر، في مشاهد مؤثرة استحوذت على عواطف الجميع.

شاطئ المكفوفين بالإسكندرية

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن محافظة الإسكندرية، فإن الشاطئ الذي جرى داول صوره في الساعات الأخيرة، هو مشروع تم إنشاؤه ضمن مبادرة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتوفير فرص متساوية لهم للاستمتاع بحقوقهم الأساسية في الترفيه.

وحازت فكرة مشروع الشاطئ المخصص لذوي الهمم على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين، جاءت تعليقاتهم كالآتي: "اللهم أجبر بخاطرهم وأجبر خاطر من كان سببًا في سعادتهم، و"ربنا يفرح اللي فرحهم"، ويا حبايبي صاحب الفكرة رحيم لأبعد الحدود".

وحقق هذا المشروع نجاحًا كبيرًا منذ افتتاحه في عام 2021، حيث لاقى إقبالًا واسعًا من ذوي الهمم وأسرهم.

معلومات عن شاطئ المكفوفين في الإسكندرية

شاطئ المكفوفين بالإسكندرية هو مشروع رائد في مصر والمنطقة العربية، يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومناسبة لذوي الإعاقة البصرية للاستمتاع بجمال البحر.

هذا الشاطئ المميز يقدم تجربة فريدة من نوعها، حيث تم تجهيزه بجميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وراحة زواره.

أسعار شاطئ المكفوفين في الإسكندرية

يتراوح سعر الشاطئ من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للفرد الواحد.

مميزات الشاطئ وتجهيزاته

ممر خرساني يمتد من الشاطئ إلى داخل البحر، مما يتيح لذوي الإعاقة الحركية باستخدام الكراسي المتحركة للوصول إلى الماء.

منطقة مخصصة للمكفوفين

جرة تخصيص منطقة محاطة بأسوار مصنعة من الفوم داخل البحر، لتسهيل عملية السباحة للمكفوفين وتوفير شعور بالأمان.

كراسي متحركة خاصة بالمكفوفين في الشاطئ.

كراسي متحركة مصممة خصيصًا للنزول إلى شاطئ البحر.

كراسي عادية لجلوس الزوار.

دورات مياه تناسب احتياجات ذوي الإعاقة.

وحدة إسعاف مجهزة لتقديم الإسعافات الأولية في حالة الطوارئ.

مرافقون متخصصون لتقديم المساعدة والرعاية لذوي الإعاقة.

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