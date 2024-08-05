خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب الأولمبي لملاقاة نظيره منتخب فرنسا تحت 23 عاما في إطار منافسات أولمبياد باريس

تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الدور نصف النهائي بأولمبياد باريس.

وكانت المواجهة الوحيدة التي جمعت بين المنتخبين معاً في الأولمبياد، في الدور ربع النهائي بأولمبياد لوس 1984، وتمكن خلالها منتخب الديوك من تحقيق الفوز، على حساب منتخب مصر، بنتيجة هدفين دون مقابل أحرزهما أحرزهما لاعب منتخب الديوك دانيل زيريب

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شحاتة، عمر فايد، حسام عبدالمجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود صابر.

خط الهجوم: "زيزو" أو مصطفى سعد ميسي، أسامة فيصل، إبراهيم عادل

وتوقعت خبيرة الأبراج حظوظ بعض لاعبي منتخب مصر كالتالي:

حمزة علاء برج الحوت

قد يكون لديه لياقة بدنية جيدة وقدرة على تنظيم جهوده في اتجاه سليم.

حسام عبدالمجيد برج الثور

يحتاج إلى أن يضاعف جهوده في المباراة.

أحمد نبيل كوكا برج السرطان

قد يكون مشتتا في المباراة وبحاجة إلى مضاعفة تركيزه حتى لا يقع في أخطاء.

إبراهيم عادل

يحتاج مضاعفة تركيزه في اللقاء لأن القمر في وضع معاكس له.

نتيجة المباراة

الأقرب فوز فرنسا على حساب مصر.