عنصر يمنع الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام بريجهام أن تناول حبتين من الأسبرين أسبوعيا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى البالغين الذين يعيشون أنماط حياة غير صحية.

وشمل البحث حوالي 108 ألف شخص معظمهم في سن الخمسين، وأوضح الباحثون أنهم تناولوا الأسبرين وتم تخصيص نمط حياة بناء على مؤشر كتلة الجسم واستهلاك الكحول والنشاط البدني والنظام الغذائي والتدخين، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وتناول المشاركون قرصين أو أكثر من الأقراص التي يبلغ وزن كل منها 325 مليجرام أو ستة أقراص منخفضة الجرعة أو 81 مليجرام لكل منها أسبوعيا.

تم متابعة المشاركين لأكثر من 30 عاما، حيث وثق الباحثون حوالي 2500 حالة من سرطان القولون والمستقيم أو القولون والذي يتطور من الأورام الحميدة في البطانة الداخلية للقولون إذا ُترك دون علاج.

وسرطان القولون دون علاج، فقد ينتشر إلى مناطق أخرى من الجسم وقد يهدد الحياة.

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتبعون أنماط حياة غير صحية ويعانون من السمنة المفرطة والتدخين المفرط ساعدهم تناول الأسبرين على العيش بشكل أفضل.

وكان احتمال إصابة المشاركين غير الأصحاء بسرطان القولون والمستقيم %3.4 إذا لم يتناولوا الأسبرين بانتظام، في حين كان احتمال إصابتهم %2.1 إذا تناولوه.

وكشفت دراسة أجرتها مجلة Oncology JAMA إن معدلات الإصابة بسرطان القولون بين أولئك الذين اتبعوا أسلوب حياة أكثر صحة كانت %1.5 في المجموعة التي تناولت الأسبرين بانتظام و%1.6 بين أولئك الذين لم يتناولوه.

وقال الدكتور دانييل سيكافي، المؤلف الرئيسي للدراسة وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي: "الأسبرين يمكن أن يخفض مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم".

وأضاف سيكافي: "على النقيض من ذلك، فإن الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة أكثر صحة لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان القولون والمستقيم".

كيف يساعد الأسبرين على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون؟

الأسبرين قادر على تثبيط إنزيم السيكلوأوكسجيناز وc/b-34miRو a-34miR المثبطين للورم، ما قد يسهم في تنظيم عملية التمثيل الغذائي الخلوي.

وفي النهاية، يعمل الدواء على خفض -34miR الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب الجهازي للذهاب إلى نواة الخلية وتنشيط التعبير عن جينات هناك.

ويعمل الأسبرين أيضا على إيقاف منتجات الأورام التي تلعب دورا مهما في تكوين الورم ونموه.

ما هو سرطان القولون؟

هذا السرطان يصيب جدار القولون المكون من طبقات من الغشاء المخاطي والأنسجة والعضلات.

ويبدأ سرطان القولون في الغشاء المخاطي والبطانة الداخلية للقولون، ما يؤدي إلى تحور الخلايا التي تشكل سليلة القولون، وبمرور الوقت، تصبح السليلة سرطانية.

ويصيب سرطان القولون عادة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر.

علامات وأعراض سرطان القولون:

دم في البراز

تغيرات مستمرة في عادات الأمعاء لديك

ألم البطن

الانتفاح

فقدان الوزن غير المبرر

القيء والغثيان

التعب والإرهاق

ضيق التنفس

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