ماذا يحدث لضغط الدم والقلب عند تناول كوب من الموز باللبن قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الموز بالحليب يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، ولكن هل تعلم كيف يؤثر هذا المشروب على القلب وضغط الدم؟ هذا ما نكشفه لكن وفق ما ذكر موقع

"stylecraze".

ما تأثير تناول الموز بالحليب على مستويات ضغط الدم؟

يساعد الموز بالحليب على خفض ضغط الدم، وتنظيم إنتاج الأنسولين، وذلك بفضل احتوائه على البوتاسيوم.

ما تأثير تناول الموز بالحليب على صحة القلب؟

يحتوي الحليب على الكالسيوم، ما قد يسهم في صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فوائد أخرى لـ الموز باللبن:

-الموز غني بالفيتامينات والألياف الغذائية والمعادن.

-يساعد النشا الموجود في الموز على الشعور بالشبع وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

-قوة العظام.

-فقدان الوزن.

-التخلص من الدهون بسرعة.

-تقليل مستويات الكوليسترول.

-الحصول على النوم.

-الوقاية من تساقط الشعر.

زيادة الطول.

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