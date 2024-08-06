الامارات | حتى الشيكولاتة الداكنة تنطوي على مخاطر صحية.. هذا ما وجده باحثون أميركيون بعد اختبار 72 نوعاً؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعلك سمعت على الأرجح عن الفوائد التي تعود على الصحة من تناول الشيكولاتة، ولكن فريقاً بحثياً أميركياً توصل مؤخراً إلى أن الشيكولاتة الداكنة تنطوي على بعض المخاطر على الصحة.

وفي إطار الدراسة التي أجريت في جامعة جورج واشنطن الأميركية، اختبر الفريق البحثي 72 نوعاً من الشيكولاتة الداكنة ومنتجات الكاكاو على مدار ثماني سنوات، ووجد نسب مقلقة من الرصاص والكادميوم في كثير من هذه العينات.

وأكد الباحثون أن تناول هذه المعادن الثقيلة بمعدلات مرتفعة ينطوي على كثير من المخاطر الصحية مثل أمراض الكبد والكلى والمخ.

وتبين من الاختبارات أن 43% من المنتجات التي حللت احتوت على معدلات تفوق النسب المسموح بها من الرصاص، وأن 35% من العنيات احتوت على نسبة مرتفعة من الكادميوم، ولكن لم ترصد أي نسب مرتفعة من الزرنيخ في هذه العينات.

وقال الباحثون إن تناول قطعة من الشيكولاتة الداكنة لا يمثل خطورة تذكر على الصحة، ولكن لابد من توخي الحذر من الآثار المتراكمة جراء تناول كميات متزايدة من هذه المنتجات.

وأشاروا إلى أن الأمر المثير للاستغراب أن الشيكولاتة الداكنة المصنوعة من مواد عضوية تبين أنها تحتوي على كميات أعلى من المعادن الثقيلة مقارنة بالشيكولاتة المصنوعة من مواد غير عضوية.

وأضاف الباحثون في تصريحات للموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية: «نحن جميعاً نحب الشيكولاتة، ولكن من المهم تناول الأغذية التي تحتوي على معادن ثقيلة باعتدال سواء من الشيكولاتة الداكنة أو مأكولات أخرى كالتونة أو الأرز البني».