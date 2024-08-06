الامارات | رجل يستعيد إصبعه المفقود منذ أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استرجع رجل لم تعلن هويته، إصبعه المفقود بعدما وجده شخص مرميا في ممر سيارات في مدينة تاكوما الاميركية في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان ضباط إدارة شرطة تاكوما استجابوا لتقرير عن العثور على إصبع في ممر سيارات خلال فترة ما بعد الظهر، وفقًا لبيان أرسله ضابط المعلومات العامة في إدارة شرطة تاكوما.

ووفقا للشرطة رأى شخص لم تعلن هويته قصة الإصبع فاتصل بمكتب الفحص الطبي لمقاطعة بيرس، للمطالبة بالإصبع.

وعرف الرجل عن نفسه باسم عائلته واعترف بفقدان عدة أصابع أثناء "العبث ببعض الألعاب النارية". ولم تعلن الشرطة هوية الرجل الذي ادعى ملكية الإصبع، لكنها أوضحت أن البصمات الكامنة على الإصبع المستعاد تتوافق مع المعلومات حول الشخص المتوفرة في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت الشرطة وفقا لمحطة Kiro7 إن القضية لم تُحال إلى محقق ولن يتم توجيه أي اتهامات جنائية. كما أكدت الشرطة إنه لم يكن هناك دم حول الإصبع ويبدو أنه ربما تركه حيوان، أو طائر، على العقار حيث وجد.

في ذلك الوقت، حاول ضباط شرطة تاكوما تحديد الإصبع باستخدام ماسح بصمات الأصابع المحمول، لكن لم يكن من الممكن تحديد هوية صاحبه.

وتم إجراء مكالمات إلى المستشفيات المحلية، لكنهم لم يبلغوا عن علاج أي شخص خلال عطلة الرابع من يوليو لأي نوع من الإصابات البترية، كما لم يتم توضيح عدد الأصابع التي فقدها الشخص الغامض وكيف جرى ذلك.