أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكبد.. طبيب يحذر من الإفراط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، إذ يؤدي دورًا حيويًا في تصفية السموم وتخزين الطاقة وإنتاج البروتين، ولكن تراكم الدهون في الكبد، المعروف باسم "الكبد الدهني"، يُشكل مشكلة صحية خطيرة قد تُؤدّي إلى تلف الكبد وتليف الكبد وفشل الكبد في بعض الحالات.

سعيد شلبي استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي يقول لمصراوي، اتباع نظام غذائي غير صحي يُعدّ من أهم أسباب تراكم الدهون في الكبد، وإليك بعض الأطعمة التي تُساهم في الإصابة بمرض الكبد الدهني عند الإفراط في تناولها:

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة

اللحوم الحمراء: مثل لحم البقر والضأن.

اللحوم المصنعة: مثل السجق واللانشون والبيبروني.

منتجات الألبان كاملة الدسم: مثل الحليب والجبن والزبدة.

الأطعمة المقلية: مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي.

الوجبات السريعة: مثل البرغر والبيتزا.

الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة

المشروبات الغازية: مثل الكولا والبيبسي.

العصائر المُصنّعة

الحلويات: مثل الكعك والبسكويت والشوكولاتة.

الحبوب المُصنّعة: مثل الكورن فليكس.

الكربوهيدرات المكررة

الخبز الأبيض

الأرز الأبيض

المعكرونة البيضاء

الحبوب المُكرّرة

الزيوت المهدرجة جزئيًا

الزيوت النباتية: مثل زيت فول الصويا وزيت الذرة.

لأطعمة المُصنّعة: مثل رقائق البطاطس والبسكويت.

االأطعمة المقلية

نصائح طبية لتعزيز صحة الكبد

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

الحصول على قسط كافٍ من النوم

إجراء فحوصات الكبد بشكل دوري

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