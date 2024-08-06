رجل يفقد عينه بسبب ذبابة.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اضطر رجل صيني إلى إزالة عينه اليسرى جراحيًا لمنع وصول عدوى بكتيرية إلى دماغه بعد أن ضرب ذبابة بالوعة كانت على وجهه.

وبحسب odditycentral، يمكن أن تكون الذبابات مزعجة للغاية خلال أشهر الصيف، فهي تطير حول أجسادنا المتعرقة، وتهبط على رؤوسنا ووجوهنا.

ولكن في حين أن رد الفعل المعتاد هو صفعها وقتلها في الحال، ينصح الأطباء بعدم القيام بذلك، ولسبب وجيه.

تحمل الذبابات بكتيريا خطيرة، وضربها على جلدنا يجعلنا معرضين لبعض العواقب الخطيرة للغاية.

وفقد رجل من شنزن، الصين، عينه اليسرى مؤخرًا بعد أن ضرب ذبابة صغيرة كانت على وجهه، وأصيب بعدوى بكتيرية لم يتمكن الأطباء من علاجها.

وبحسب صحيفة يانغتشنغ إيفيننج نيوز، فإن الرجل الملقب بـ وو، قتل الذبابة التي كانت تحوم حول رأسه بضربها على وجهه.

ولم يفكر في أي شيء آخر، ولكن بعد ساعة واحدة فقط أصبحت عينه اليسرى حمراء ومتورمة ومؤلمة، ومع تفاقم أعراضه، قرر الرجل الذهاب إلى مستشفى محلي حيث تم تشخيص حالته بالتهاب الملتحمة الموسمي.

وعلى الرغم من تناوله للدواء الموصوف، تدهورت حالة وو بسرعة في الأيام التالية، وبحلول الوقت الذي ذهب فيه إلى المستشفى مرة أخرى، كان قد فقد الرؤية في عينه اليسرى بالكامل تقريبًا، وأصبحت المنطقة المحيطة بعينه اليسرى متقرحة بشدة.

واتضح أن التهاب الملتحمة الموسمي كان في الواقع عدوى بكتيرية من ذبابة الصرف الصحي التي تم ضربها.

ولم يعد الدواء قادرا على احتواء انتشار العدوى، ولأنه كان هناك خطر التأثير على دماغه، قرر الأطباء إجراء عملية جراحية لإزالة عينه اليسرى.

وقد تم الترويج لقصة وو المأساوية باعتبارها قصة تحذيرية في الصين، حيث حذر الأطباء الناس من ضرب الحشرات على وجوههم أو أي مناطق أخرى قد تسبب لهم عدوى بكتيرية، وبدلاً من ذلك، ينصح الخبراء بالبقاء هادئين واستخدام اليدين لإبعاد الحشرات.

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