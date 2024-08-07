الامارات | «الشارقة للاتصال الحكومي» تستقبل 3815 مشاركة من 44 دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024» شهدت تزايداً في أعداد المشاركات في دورتها الـ11، تخطى الأعوام السابقة، حيث بلغت 3815 مشاركة عربية وعالمية بنسبة زيادة 230% عن العام السابق وبإجمالي 1129 ملفاً مقبولاً.



وعكست المشاركات التي تنتمي لـ44 دولة، سرعة انتشار الجائزة على النطاق العالمي، بعد أن رسّخت في دورتها الحالية، روح المنافسة العالمية بفتح باب التقديم لجميع دول العالم على فئاتها كافة.

وتصدرت مصر أعداد المشاركات من خارج دولة الإمارات، تلتها السعودية والأردن والبحرين ولبنان والكويت ونيجيريا وعُمان والسودان وغيرها من الدول.

وتصدرت فئة «أفضل محتوى اتصالي وإعلامي» عدد الملفات، وذلك بـ204 ملفات تبعتها فئة «أفضل ممارسة اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية»، وذلك بـ169 ملفاً.

واستقطبت الفئة الجديدة «صانعو المحتوى الرقمي الهادف» التي تضم جائزتين: جائزة الأقل من 18 عاماً، وجائزة الأكثر من 18 عاماً، إقبالاً واهتماماً وذلك بـ128 ملفاً.

وكان لفئة «أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين» نصيب كبير من الملفات حيث تم تقديم 115 ملفاً لها، وفئة «أفضل استراتيجية لاتصال الأزمات» التي استقبلت 83 ملفاً.

وكشف المكتب عن موعد الإعلان عن المرشحين للقائمة القصيرة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024، وذلك في 22 أغسطس الجاري، بعد فرز اللجنة العليا لتحكيم الجائزة للملفات المستقبلة.