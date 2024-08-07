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الامارات | سعود بن صقر يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن سعيد الطاير

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، محمد بن سعيد الطاير.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في مجلس العزاء بمنطقة أم سقيم في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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