الامارات | رسميا.. الحشرات على قائمة طعام المطاعم في سنغافورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت المطاعم في سنغافورة بإدخال الحشرات على قائمة طعامها الرئيسية وذلك بعد مداولات رسمية استمرت عامين حول أنواع الحشرات الصالحة للاستهلاك البشري.

وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن مطعما في سنغافورة، يقدم وجبة الكاري برأس السمك مع الجداجد المقرمشة بجانبها، والتوفو المغطس بالحشرات الحية، وهو أمر لا يبدو أنه يقزز الزبائن على الإطلاق.

ويعد المطعم المطل على البحر واسمه House of Seafood أول مطعم يضع الحشرات على قائمة الطعام بعد أن وافقت هيئة الغذاء الصارمة في المدينة هذا الشهر على استهلاك 16 نوعًا من بينها صراصير الليل (الجداجد) والجراد واليرقات ودودة الدقيق بعد عامين من المداولات.

ورغم أن الاستمتاع بوجبات الحشرات يعتبر شائعا في مطاعم الشوارع في جنوب شرق آسيا، ولكن ليس في المركز المالي الثري، حيث تأتي واردات الأغذية بقيود صارمة لأغراض السلامة والنظافة.

وقال فرانسيس نج، الرئيس التنفيذي لمطعم House of Seafood ، إن العملاء يحبون بروز الحشرات من الأطباق، مثل طبق التوفو الذي قدمه ليبدو وكأن الحشرات تزحف منه، وطبق من كرات الأرز اللزج المرصعة بدودة القز، مشيرا إلى إقبال كبير على حجز المواعيد في المطعم، حيث يقوم الزبائن بتصوير مقاطع الفيديو الخاصة بهم على TikTok.

وأعد المطعم قائمة طعام تحتوي على 30 طبقًا تحتوي على حشرات، والتي يمكنهم بيعها لعامة الناس بمجرد موافقة هيئة الغذاء على مستورديها. أما في الوقت الحالي، فيقدم نج عينات مجانية.

في عام 2019، أعلنت سنغافورة أنها تهدف إلى إنتاج 30٪ من احتياجاتها الغذائية بحلول عام 2030 بدلاً من النموذج الحالي حيث يتم استيراد 90٪ من الغذاء، حيث تأمل في أن تساعد الحشرات تساعد في التحرك نحو هذا الهدف.

من ناحيته قال الخبير الغذائي بول تنج أن "معظم الحشرات تتكون من بروتين بالكامل تقريبًا"، مضيفًا أنه يجب أن يكون هناك إنتاج محلي لجعل هذا المصدر البديل للبروتين في متناول الجميع. إن جعل الناس يقبلون الحشرات في نظامهم الغذائي يشكل تحديًا. ولكن في الحقيقة، إنها مادة غذائية عادية" مبينا أنه " شخصيًا، ليس لدي مشكلة في تناول الحشرات".

واعتبرت الأمم المتحدة الحشرات مصدرًا مستدامًا للبروتين لإطعام سكان العالم الذين من المتوقع أن يزدادوا إلى 9.7 مليار بحلول عام 2050، كما أدت قضايا الأمن الغذائي العالمي بسبب الطقس المتطرف والصراعات إلى زيادة الاهتمام بالتغذية عالية الجودة والاقتصادية التي توفرها الحشرات.