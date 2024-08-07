الامارات | معركة بين اخوين بمسدس وسكين ومبيد الحشري بسبب تتبيل الدجاج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت اتهامات لشقيقين في ولاية كارولينا الجنوبية بالاعتداء بعد أن تحول جدالهما بشأن دجاج غير متبل إلى مشاجرة بأسلحة تضمنت مسدسًا وسكينًا ومبيد حشرات وذلك حتى تدخل الجدة متسلحة بممسحة لتنهي القتال.

وتم استدعاء الشرطة إلى منزل في مقاطعة جورج تاون ليلة الأحد الماضي بعد بلاغ عن اعتداء جارٍ، وفقًا لتقرير مكتب عمدة مقاطعة جورج تاون.

عندما وصل النائب كايل بيرنز والعريف جوستين سيمبسون، قيل لهما أن الموقف بدأ عندما سألت هوب هاربر شقيقها أنتوني هاربر، عن سبب عدم تتبيله "الدجاج الذي كان يطهى حتى يصبح مقرمشًا"، ليرد الأخ أنه يعتقد أن جدتهما ستتبله، لتعلق الأخت هوب بأنه "كلب غبي"، فما كان من أنتوني إلا أن دفع أخته بعد ذلك إلى طاولة وضربها حوالي خمس مرات.

وقالت محطة " WCBD" أن الاثنين استمرا في القتال حتى دخل شخص آخر في المنزل الغرفة وأطلق مسدسًا عيار 9 ملم في السقف، بطلقة تحذيرية كما يبدو، لتدخل الأخت هوب إلى المطبخ وتتسلح بسكين لحم حادة، حيث لاذ الأخ أنتوني بالفرار عند هذه النقطة خوفًا على حياته، نحو غرفة جدته، التي لم تكن أقل صرامة حين رأت الأخت تلوح بالسكين تجاه شقيقها، فخرجت من غرفتها وأمسكت بممسحة وبدأت في ضرب هوب حتى ابتعدت.

بعدها انتقم الأخ برش وجه أخته بعلبة من مبيد الحشرات، والتي بدورها سحبت العلبة منه ورشته هو الآخر. وفي النهاية تم القبض على الاثنين وحجزهما في مركز احتجاز مقاطعة جورج تاون، وفيما تم احتجاز أنتوني بتهمتي الاعتداء والضرب من الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثانية، تواجه هوب تهمة الاعتداء والضرب من الدرجة الثالثة.