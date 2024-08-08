تخلص من ضغوط العمل في 5 خطوات.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إيناس فودة

يعاني الكثير من الناس من سوء إدارة الوقت، مما يؤثر سلبًا على إنتاجيتهم وراحتهم النفسية وينمي داخلهم الشعور بالضغط العصبي خلال فترات العمل، لذا يبحثون دائمًا عن حل للتحديات الرئيسية التي تواجههم في إدارة أوقاتهم، وكيفية التغلب عليها لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي الأساليب العملية لإدارة الوقت، والاستراتيجيات الفعالة للتعامل مع ضغوط العمل، وفقًا لـ الاستشاري النفسي ومدرب الحياة، محمد الليثي.

1. إدارة الوقت بفعالية:

- وضع جدول زمني للمهام والأنشطة اليومية.

- تحديد الأولويات وتنظيم المهام حسب الأهمية والتأثير.

- تعلم التفويض والتخلص من المهام غير الضرورية.

- تخصيص وقت للراحة والاسترخاء.

2. تنظيم والإنتاجية:

- الحفاظ على بيئة عمل منظمة وخالية من الفوضى.

- استخدام تقنيات الإنتاجية مثل تقنية "بومودورو" لزيادة التركيز.

- القضاء على المشتتات والانقطاعات قدر الإمكان.

3. ممارسة التأمل والاسترخاء:

- تخصيص بضع دقائق يوميًا للتأمل والتنفس العميق.

- القيام بتمارين استرخاء وممارسة اليوغا أو الرياضة.

- الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم.

4. التواصل الفعّال:

- الحوار المفتوح مع المدير أو الزملاء لمناقشة التحديات.

- طلب الدعم والمساعدة عند الحاجة.

- التعبير عن مشاعرك بصراحة وتوقعات واقعية.

5. اتباع نمط حياة صحي:

- تناول وجبات غذائية متوازنة والابتعاد عن الأطعمة المعالجة.

- ممارسة التمارين البدنية بانتظام.

- الحفاظ على توازن بين العمل والحياة الشخصية.

نصائح إضافية:

- تحديد مصادر الضغط وإيجاد حلول للتقليل منها.

- طلب المشورة من خبراء في إدارة الضغوط عند الحاجة.

- الاحتفاظ بمنظور إيجابي والتركيز على الجوانب الإيجابية.

- الاحتفال بالإنجازات الصغيرة والتشجيع على التطور المستمر.