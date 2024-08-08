دون رياضة أو ريجيم.. مشروب "سحري" يخلصك من الوزن الزائد فور تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يبحث العديد من الأشخاص عن حل سريع وفعال للتخلص من الوزن الزائد، بعيدا عن الحميات القاسية والتمارين الرياضية الشاقة.

في هذا الصدد، إليك مشروب "سحري" يمنحك جسما مثاليا دون عناء، ألا وهو "عصير الكرفس"، وفقا لموقع " health".

كيف يساعد عصير الكرفس على إنقاص الوزن؟

قليل السعرات الحرارية

كونه منخفض في السعرات الحرارية، لذا يمنحك تناوله شعورا بالشبع والاكتلاء لأطول فترة ممكنة.

غني بالألياف

الألياف الموجودة في الكرفس تؤدي دورا مهما في تعزيز الشعور بالشبع وتنظيم عملية الهضم، ما يقلل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات غير الصحية.

محتوى مائي عالي

الكرفس غني بالماء، ما يُسهم في ترطيب الجسم وتعزيز الشعور بالامتلاء، وبالتالي إنقاص الوزن الزائد وتقليل السعرات الحرارية الفارغة.

فوائد أخرى للكرفس

دعم صحة الجهاز الهضمي.

طرد السموم من الجسم.

تقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تحسين صحة الجلد.

دعم صحة القلب.

يمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

طريقة تحضير مشروب الكرفس:

المكونات

سيقان كرفس طازجة.

ماء.

طريقة التحضير

غسل سيقان الكرفس جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من أي أتربة أو بقايا مبيدات حشرية.

إذا كنت تستخدم الخلاط، فقم بتقطيع الكرفس إلى قطع صغيرة، ثم أضف الماء، كى تمتزج المكونات بسهولة.

خلط المكونات جيدا حتى تحصلي على مزيج ناعم، ثم تصفية العصير باستخدام مصفاة نظيفة.

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