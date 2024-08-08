أحدث موديلات الملابس الرياضية النسائية من وحي المشاهير

تعتبر الملابس الرياضية النسائية من أهم الأزياء الأساسية في خزانة كل امرأة، وذلك بفضل راحتها وأناقتها التي يمكن أن تناسب مختلف الأوقات والمناسبات، حيث تخطت صالات الألعاب الرياضية، بل يمكن ارتداؤها في الإطلالات النهارية اليومية، ولعل أشهر مصدر للإلهام في هذا المجال يأتي من عالم المشاهير، الذين يتميزون بذوقهم الرفيع وقدرتهم على تجسيد أحدث صيحات الموضة.

في هذا المقال، سنلقي الضوء على أحدث موديلات ملابس رياضية نسائية التي تألقت بها النجمات والمشاهير في عالم الفن والرياضة، وكيف يمكن للنساء الاستفادة منها بالعديد من الأفكار المتنوعة.

تُعرف ماركة أديداس Adidas بتصاميمها الأنيقة والعصرية، وتبتكر قطعاً نسائية مميزة تعتمد بشكل أساسي على طابعها المميز، مع إضافة بعض اللمسات الحديثة التي تجعل كل قطعة فريدة، وفي إطلالة مميزة للاعبة إيتانا Aitana Bonmati، تألقت بإطلالة تجمع بين الأبيض والأسود، تجمع بين التيشيرت الأيقوني للماركة، والفستان الحمالات الأبيض بشق أمامي، ومن خلال هذه الإطلالة، تكشف الماركة عن أحدث تصاميمها المميزة في عالم الرياضة.

تعاونت النجمة ريهانا Rihanna مع شركة بوما Puma لإطلاق تصاميم رياضية جديدة، وخاصةً الأحذية الرياضية، والتي تتسم بالراحة والأناقة في الوقت نفسه، وهنا تظهر بأحد الأحذية المميزة التي نتجت عن هذه الشراكة، تميز بلونه الأحمر مع نعل مريح، والذي يسهل تنسيقه مع مختلف الملابس الرياضية للجمع بين الأناقة والعملية في الوقت نفسه.

أيضاً ظهرت نجمة فريق بلاك بينك الكورية روزي Rosie بإطلالة مميزة من ماركة بوما Puma باللون الأسود، جمعت بين الأنوثة والعصرية، تجمع بين الكروب توب والتنورة القصيرة الواسعة والسترة الرياضية مع الخط الأبيض على الأكمام، فضلاً عن الجوارب الرياضية باللون الأبيض، والحذاء الرياضي الأسود، وهي إطلالة رياضية جذابة وأنيقة.

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تتسم ملابس التنس بطابعها الأنيق دوماً، حيث لا تنتهي موضته بمرور السنين، سواء الفستان أو التوب مع التنورة، والتي عادةً ما تكون باللون الأبيض، ويمكن أن تتداخل معها بعض الألوان الأخرى، وقد قدمته ماركة On باللون الأبيض في تصميم ناعم وبسيط، ظهرت به النجمة العالمية زيندايا Zendaya في واحد من أحدث الموديلات الخاصة بالعلامة.

تحرص النجمة أوليفيا باليرمو Olivia Palermo على ممارسة الرياضة دوماً للحفاظ على لياقتها البدنية وشبابها، وفي هذه الإطلالة، تألقت بملابس رياضية باللون الأخضر من Athleta، واحدة من أبرز علامات الملابس الرياضية الشهيرة، وجمع اللوك بين الكروب توب والبنطلون الضيق مع السترة المربوطة حول الخصر، وأكملت اللوك بالحذاء الرياضي الأصفر للمسة نابضة بالحياة.

مليكة المصلوحي Malika El Maslouhi هي عارضة أزياء من أصول إيطالية ومغربية، تعتبر وجهاً للعديد من علامات الأزياء وملابس الرياضة حول العالم، ولذلك ستجدين لها العديد من الإطلالات الرياضية المميزة، وأبرزها لصالح ماركة Sporty and Rich، كونها أحد الوجوه المميزة للماركة، وقد ظهرت مؤخراً بأحدث تصاميم الدار، وهذه الإطلالة المستوحاة من قمصان الرياضة العتيقة، مع لمسات معاصرة، تجمع بين التيشيرت الأبيض والأزرق مع بنطلون رياضي أزرق مريح، وحذاء رياضي من أديداس.

حينما نتحدث عن أحدث موديلات ملابس رياضية نسائية، لا يمكن أن ننسى واحدة من أيقونات الرياضة في العالم، وهي اللاعبة أنا كورنيكوفا Anna Kournikova، وهي عارضة أزياء روسية ولاعبة تنس عالمية، تجمع بين الأناقة والرياضة بأسلوب مميز، حيث إن ملابسها الرياضية وستايلها كان محط أنظار للجميع حول العالم، وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على مشاركتها في البطولات الدولية، ولكن لازلنا نتذكر إطلالاتها الرياضية التي لا تنتهي في عالم الموضة، حيث تجمع بين الأناقة والبساطة دوماً.

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