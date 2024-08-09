الامارات | %46 ارتفاعاً في نسبة أعداد زوّار مكتبة قصر الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع عدد السيّاح الذين زاروا مكتبة «قصر الوطن»، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى نحو 270 ألفاً، بنسبة نمو وصلت إلى 46%، مقارنة بعدد الزوّار الذي بلغ نحو 185 ألفاً، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتُعدّ المكتبة، التابعة لمركز أبوظبي للغة العربية، صرحاً حضارياً بارزاً في العاصمة أبوظبي، يستقطب سنوياً آلاف الزوّار من السكان والسيّاح القادمين من مختلف دول العالم، ويُقدّم لهم تجربة ثقافية معرفية متكاملة، إذ تحتوي المكتبة على مجموعة واسعة من الكتب المطبوعة، والمقالات البحثية، والتقارير والوثائق، والموسوعات، فضلاً عن ملخصات الكتب، وقواعد البيانات، والكتب النادرة.

وأكد المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية سعيد حمدان الطنيجي، أن موقع المكتبة الاستثنائي الواقع ضمن «قصر الوطن»، الذي يعتبر أحد المقرّات الرئاسية النادرة على مستوى العالم التي تتيح للجمهور زيارتها أكسبها زخماً إضافياً، فضلاً عن تميّزها بتلبية احتياجات روّادها لتعزيز ثقافة القراءة، وتوفير مصادر غنية للمعرفة تتضمّن مجموعة متنوِّعة من الكتب والموارد التعليمية.

وأضاف: «تُمثّل المكتبة مرجعاً تاريخياً مهماً يُجسّد مراحل مفصلية في مسيرة إمارة أبوظبي الثقافية لما توفّره من وثائق رسمية وتاريخية، ومصادر مُتخصِّصة في مجالات متنوِّعة، فضلاً عن أنها تُعزّز البيئة البحثية والدراسات بما تضمّه من مصادر ومؤلّفات يصل عددها إلى نحو 50 ألف كتاب، تم اختيارها بعناية فائقة، وبما يلبي تطلعات القُرَّاء والمثقفين».