الامارات | الحاجز المرجاني العظيم يعاني.. أعلى درجات حرارة منذ 400 عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دراسة علمية نُشرت أمس، بأن درجة حرارة المياه التي تضم الحاجز المرجاني العظيم الشهير في أستراليا سجلت أعلى مستوى لها منذ 400 عام. وارتفاع درجة حرارة المياه، هو على الأرجح، نتيجة للتغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية. ويعد الحاجز المرجاني العظيم الممتد على 2300 كيلومتر على طول ساحل كوينزلاند، أكبر بنية حية في العالم، ويضم تنوعاً بيولوجياً غنياً جداً بأكثر من 600 نوع من المرجان، و1625 نوعاً من الأسماك. أما ظاهرة نفوق المرجان التي تنعكس من خلال تغيّر لونه، فناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الماء، ما يؤدي إلى هجرة الطحالب التكافلية التي تعطي المرجان لونه الزاهي. وفي حال استمر ارتفاع درجات الحرارة، يتحوّل المرجان إلى اللون الأبيض وينفق.