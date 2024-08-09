ما أسباب وأعراض تليف الكبد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مرض الكبد الدهني، من الأمراض التي يعاني منها الكثير من الأشخاص حول العالم، ويسبب تراكم الدهون في خلايا الكبد، ما يسبب عدم الراحة والانزعاج للمرضى.

وأوضحت الدكتورة الروسية يفغينيا ميلنيكوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أسباب المرض وعلاماته التحذيرية، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

أسباب الإصابة بالكبد الدهني؟

- الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والسكريات، خاصة الكربوهيدرات المكررة مثل الحلويات والمعجنات، يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني.

- السمنة من أهم عوامل خطر الإصابة بالكبد الدهني، حيث يؤدي تراكم الدهون في الجسم إلى تراكمها في الكبد أيضًا.

- قلة ممارسة التمارين الرياضية.

أعراض الكبد الدهني

لا يسبب مرض الكبد الدهني ظهور أعراضا في مراحله المبكرة، ولكن مع تطور المرض، تظهر بعض العلامات تدريجيًا مثل:

التعب والإرهاق المستمر.

فقدان الشهية.

الغثيان.

القيء.

آلام في البطن.

اصفرار الجلد والعينين.

تورم في الساقين والبطن.

نزيف الأنف.

ظهور كدمات على الجلد.

زيادة حجم الغدد الثدية لدى الرجال.

مضاعفات خطيرة

إذا لم يتم تشخيص وعلاج الكبد الدهني في الوقت المناسب، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل:

فشل القلب.

هشاشة العظام.

مشكلات جلدية.

ضعف الرؤية

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

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