الامارات | باحثون يكتشفون أقدم عشبة بحرية معروفة حتى الآن في فنلندا عمرها 1403أعوام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكتُشفت في فنلندا أقدم عشبة بحرية معروفة حتى الآن عمرها 1403 أعوام.

وباستخدام طريقة "الساعة الجينية" درس الباحثون 20 مجموعة من عشبة "الأنقليس" حول العالم قبل أن يكتشفوا، في المياه الساحلية الفنلندية لبحر البلطيق أقدم قاعدة أعشاب بحرية معروفة حتى الآن يبلغ عمرها أكثر من 1403 سنوات.

ويوفر تحديد عمر النباتات معطيات عن عمل النظم البيئية وعمليات الشيخوخة في العالم الطبيعي وفق ما كشف الباحثون.

ومن خلال قياس عدد التحوّرات الجينية مع مرور الوقت في المروج تحت الماء والتي تتكاثر عن طريق استنساخ نفسها بشكل لامتناهٍ، تمكّن فريق من الباحثين من جامعات لندن وديفيس (ولاية كاليفورنيا الأميركية) وكيل وأولدنبورغ الألمانيتين من تحديد عمر هذه النباتات بدقة لم يسبق لها مثيل.

وقال الباحث ثورستن رويش العالم في مجال البيئة البحرية وعالم الأحياء التطوري في مركز "جيومار" التابع لجامعة كيل الألمانية ، إنه من المثير للاهتمام فهم كيفية تجنب (النباتات) أعراض الشيخوخة على مدى آلاف السنين.. معتبراً أن ذلك يمكن أن يوفّر فكرة عن "كيفية إدارة الشيخوخة لدى البشر".. وتوقع أن تتيح هذه الطريقة الجديدة في المستقبل اكتشاف النباتات المائية الأقدم، التي يبلغ عمرها مائة ألف عام أو أكثر.

وتتكاثر مجموعات عشبة الأنقليس من خلال الزهور والبذور والجذور في الرواسب، وتوفر بيئات بحرية مهمة للكائنات الحية الأخرى وتخزن ثاني أكسيد الكربون في سيقانها وجذورها.

ورغم قدرته على البقاء، يعد عشب الأنقليس من الأنواع المهددة بالانقراض في بحر البلطيق ،ويشكّل تلوث المغذيات الناتج من قطاعات مثل الزراعة والحراجة، إلى جانب ارتفاع درجات حرارة البحر بسبب تغير المناخ، تهديداً كبيراً لهذه العشبة.