الامارات | رحلة إلى عالم «الكورشيه الإبداعي» في بيت الحكمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل «بيت الحكمة» من خلال «ورشة الكروشيه الإبداعي»، ضمن فعاليات «مخيم الشباب الصيفي» إثراء مهارات الفتيات بتحويل الخيوط والقطع المهملة إلى لوحات فنية وحقائب جميلة تعكس روح العصر، في فعالية التقى فيها التراث الفني القديم بالإبداع المعاصر.

وعززت الورشة قدرات الفتيات، وأطلقت العنان لإبداعهن في صناعة منتجات تلبي مختلف الأذواق. فمع كل غرزة، يولد أمل جديد بمستقبل أكثر استدامة وإبداعاً لتحويل الأشياء التي قد تبدو مهملة إلى منتجات ذات قيمة عالية، مع إمكانية فتح آفاق جديدة للمشاركات لتأسيس مشروع اقتصادي واعد.