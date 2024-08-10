الامارات | الأرجنتين تنجو صدفةً من «سرقة القرن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت السلطات الأرجنتينية في تجنب «سرقة القرن»، إذ اكتشفت أمس في سان إيسيدرو، إحدى الضواحي الغنية في شمال العاصمة بوينوس آيرس، نفقاً كبيراً يمتد نحو 220 متراً حُفر باتجاه أحد أكبر المصارف.

والنفق الذي حُفر تحت الأرض بعمق ثلاثة أمتار، مزوّد بإطار خشبي كثيف، ونظام تهوية وكهرباء، وينتهي على بعد أمتار قليلة من «بنك ماكرو»، بحسب الشرطة.

وكُشف أمر النفق بالصدفة، حيث سمع سائق سيارة متوقفة ضجة من هيكل سيارته، قبل أن يدرك أن الأمر عائد إلى قضيب معدني يخرج من بين أحجار رصف الشارع.

وأمر مكتب المدعي العام المحلي بإجراء عمليات بحث، ما أفضى إلى العثور على النفق وتحديد نقطة انطلاقه، وهي حظيرة مهجورة تبعد 200 متر، حيث اكتُشفت كمية كبيرة من معدات الردم والحفر. ولم تعلن الشرطة عن أي توقيفات في القضية حتى الآن.

ويُقدّر المحققون أن بناء النفق استغرق ما بين ستة وتسعة أشهر، ووصفوه بأنه «عمل هندسي»، «أفضل من نفق إل تشابو غوسمان»، في إشارة إلى النفق الذي استخدمه إمبراطور المخدرات المكسيكي الشهير للهروب من السجن عام 2015.

ويُعيد الحادث إلى الأذهان حادثة شهدتها مدينة سان إيسيدرو نفسها عام 2006 ووُصفت بـ«سرقة القرن»، عندما سرق مجموعة لصوص ما يقرب من 19 مليون دولار من أحد البنوك، وفرّوا عبر نفق كانوا قد حفروه على مدى عام لتسهيل هروبهم، بعدما أجروا محاكاة لعملية احتجاز رهائن طويلة في الداخل.

وخلال هذه السرقة التي كانت موضوع كتب ومسلسلات وأفلام، استخدمت العصابة أسلحة مزيفة، وتركت ملاحظة في غرفة الخزائن كتبت فيها «في حي للأغنياء من دون أسلحة أو ضغينة، لا يوجد سوى المال من دون حب».

• يُقدّر المحققون أن بناء النفق استغرق ما بين ستة وتسعة أشهر، ووصفوه بأنه «عمل هندسي أفضل من نفق إل تشابو غوسمان»